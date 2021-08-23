婚姻最忌諱的就是背叛，幾乎沒有人能夠接受自己的另一半出軌。一名網友近日發文分享，某次晚上夢見老公出軌，讓她感到非常不安，睡醒後便點開對方手機查看，沒想到竟看到一整排交友軟體；時隔半年她的夢境再度成真，2度抓到老公精神出軌，讓她十分崩潰。

這名女網友近日在《Dcard》發文，表示自己並不是一個愛檢查老公手機的人，但半年前某個晚上，她夢到老公正在和陌生女子講電話，對方得知他有老婆後哭得非常傷心，PO主醒來一直感到有些不安，趁著老公去洗澡的時候偷偷翻看他的手機，沒想到竟發現老公下載了很多交友軟體，而且從她懷孕那年就開始了。

PO主對此感到相當震驚，崩潰大哭後果斷和老公攤牌，他解釋只是2人偶爾吵架，想聽聽不同女生的意見，再加上後來又收到老公的道歉訊息，保證以後不會再犯，為了讓孩子在完整的家庭長大，PO主決定原諒老公，再給他一次機會。

沒想到事隔半年，PO主又做了一個詭異的夢，夢境中她坐在老公新買的車上，突然有一名陌生女子過來敲窗，詢問：「妳是誰？怎麼坐在我男朋友車上？」，讓她相當錯愕，清醒之後她因為不安感再度偷翻老公的手機，豈料竟發現他的通訊軟體加了許多似乎是「約炮」的女生，才驚覺自己的信任又被對方踐踏。

老公的一句辯解「只是好奇看看」讓PO主徹底心寒，但她不想成為不負責任的媽媽和媳婦，也不想讓爸爸擔心，因此決定將一切都告訴一向很有智慧的公公，對方聽完後只勸她遇到問題不是大吵大鬧，而是要找到根源解決，「這就是人生的功課」。

文章一出，許多人都十分心疼PO主的遭遇，紛紛留言：「這累犯了，還要原諒？」、「或許2次的夢都在告訴妳『該醒了』」、「妳的夢一直在提醒妳，該放手就要放手，為了小孩硬撐，以後長大小孩知道了也不會覺得開心」、「單親沒有不好，不適合的2個人硬要繼續，對孩子才是最大的傷害」。