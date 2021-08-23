多年來全球氣候劇烈變化，南北極氣溫持續上升，加上海洋的嚴重汙染，讓不少科學家及生物學家都相當擔心全球物種的轉變。而近日一名泰國獸醫在救治一隻奄奄一息的海龜時，竟發現牠的身體裡藏有大量垃圾，使牠無法正常進食，讓人看了十分心疼。

根據《中國報》的報導，位於泰國的普吉島在本月23日，民眾發現一隻約3公斤的海龜，奄奄一息的趴在當地的卡塔海灘上一動也不動，看起來身體相當虛弱，趕緊通報動物保育相關單位，並將海龜送往海洋瀕危動物救援中心進行救治。

獸醫接手後，立即為海龜進行全身檢查，但透過X光照射後才發現，這隻海龜的體內竟藏有大量的垃圾，獸醫只好緊急為海龜進行手術，沒想到當手術刀一下，獸醫才驚覺海龜不但吞下大量的塑膠廢料，還有人工纖維及各種廢棄物，一共取出了158件垃圾，讓所有醫護人員十分震驚也相當心疼；而獸醫也表示，這些垃圾便是讓海龜差點喪命的兇手。

據了解，泰國發展研究所在先前公開的報告中曾指出，泰國是世界第10大向海洋傾倒塑膠垃圾的國家，每年約有高達1.03噸管理不當的廢棄物遭到丟棄，其中還有一半的廢棄物是直接倒入大海之中，造成當地的海洋生態遭到嚴重的破壞，不少海洋動物誤將垃圾當成食物吃下肚，最後也因為無法正常進食而死亡。