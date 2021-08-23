泰國一名飼主家的貓咪前陣子生下4隻寶寶，因為剛動完手術，必須配戴伊莉莎白頸圈，防止牠舔舐傷口，然而這卻變成貓咪進食的障礙，每次喝東西都會把周遭搞得一片狼藉，甚至「傷及無辜」，噴到一旁黑貓的臉上，黑貓對此相當無奈，只能眼神死地盯著主人，似乎在向她表達心中的不滿。

泰國飼主潘塔納（Suphakchan Pantana）家裡飼養了一對「貓夫妻」，灰貓叫作餃子（Gyoza）、黑貓叫作納林（Nalin），本月初這對貓咪誕下了4隻「愛的結晶」，而餃子因為剛動完手術，必須配戴伊莉莎白頸圈（Pet Cone），讓牠吃東西有些困難，每次喝東西的時候總是把四周弄得一片狼藉。

不過潘塔納也因此捕捉到十分逗趣的一幕，當時餃子正在努力喝著碗裡的牛奶，不過伊莉莎白頸圈讓牠很難進食，餃子只能不斷伸長舌頭，然而過遠的距離導致牛奶噴得到處都是，就連在不遠處觀察的納林也被無辜波及，滿臉都是牛奶噴灑的痕跡，納林對於眼前的景象似乎非常無奈，眼神死地望向主人，厭世的表情讓潘塔納忍不住笑了出來。

事後潘塔納將這段影片分享到臉書上，不少網友都覺得十分可愛有趣，紛紛笑說：「灰貓：瞄準目標！往黑貓的臉上攻擊！」、「黑貓看起來有點惱怒的樣子哈哈哈」、「感覺牠喝到的還沒濺出去的多」、「小黑一臉委屈，好可愛喔」、「傷害性不大，侮辱性極強」、「到底為什麼會喝成這個樣子啊哈哈哈」。