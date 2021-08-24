大陸河南日前發生一起離譜的快遞事件，一對夫妻因為工作繁忙懶得接小孩，竟然將自己3個月大的孩子交給快遞寄送，過程中孩子因為忍受不了車上高溫而爆哭連連，快遞員只能抱著嬰兒不斷安撫。

綜合陸媒報導，河南鄭州一對夫妻因為工作繁忙，懶得將孩子親自送去父母家托嬰，竟然趁著孩子睡著時，支付高額快遞費用，再三拜託快遞員接送，最後快遞員在夫妻兩人百般糾纏下才勉為其難同意這筆訂單。

最後這名3個月大嬰兒就這樣被父母打包放進快遞車，但因為天氣炙熱難耐，嬰兒耐不住高溫而爆哭連連，該名快遞員只好將嬰兒抱在懷中不斷安撫。當時有一名路人詢問，「是否有聯繫過孩子的家長？」快遞員回應已經聯繫過，家長也在送達地點等著。

事件曝光後，嬰兒父母的行為引起不少網友撻伐，「快遞小哥哪有豐富的育兒經驗，嬰兒是個鮮活的小生命，不是不怕磕碰的小商品，你就這麼狠心？」、「這爸媽心真大，快遞員真敢接單，真懷疑是親爹娘」、「不知道快遞小哥考慮了沒有？他在『快遞』小孩的時候，萬一出現意外怎麼辦？」、「一個敢送，一個敢接，令人大開眼界」。

報導指出，有法律相關的業內人士表示，在快遞行業中，人屬於「禁運品」，快遞嬰兒是違法行為。