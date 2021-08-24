大象對於泰國人來說是尊貴、權威與神聖的象徵，因此在泰國各地經常可以看到「人象和平共處」的畫面，但也因此傳出野生象誤闖民宅的事件。泰國一戶民宅主人日前聽到家中後院傳出巨大聲響，衝出去看才發現是一頭餓壞的野生象闖入，並四處尋找食物，嚇壞現場所有人。

根據外國媒體的綜合報導，泰國一戶民宅屋主於8月17日晚間在家中休息時，突然聽到後院傳出巨大聲響趕緊衝去外頭看，才發現是一頭野生大象闖入家中，除了將廚房的牆壁撞壞，還伸出長長的象鼻在廚房的垃圾桶裡翻找食物，看起來像是餓了很長一段時間。

所幸民宅主人剛好是一名國家公園的管理員，因此當他看到大象龐大的身軀卡在廚房外頭時便趕緊上前，以專業的方式安撫這隻情緒不安的野生象，接著慢慢的引導牠回到叢林中，沒有造成人員傷亡，也成功處理這場驚險的危機。

事實上，6月份也曾有一名泰國女網友PO文表示，家中廚房遭到大象直接闖入，四處搜刮食物，造成他們的困擾。因此網友看到影片後也忍不住留言「大象真的越來越不怕人了」、「牠們的棲息地都被破壞了，難怪一直來找人類要食物」、「希望那隻大象有安全的回到家」、「看了怎麼有些心疼」、「民宅主人太暖了」、「那頭大象看起來也很無助」、「希望人類能還給牠們該有的環境」。