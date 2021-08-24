搜救犬Sunny曾參與台南市維冠大樓救災，近日牠被診斷出脾臟長出腫瘤，經手術切除後，目前已暫時脫離險境，不過犬隻摘除脾臟後，一般壽命最多只能延長2年，再加上Sunny的腫瘤已轉移，因此狀況並不樂觀，讓飼主心碎的表示「可以在一起的時間，已經是倒數中了……」。

Sunny是一隻非常堅強的搜救犬，過去參與過不少救災勤務，包括維冠大樓及高雄81氣爆，近日Sunny突然不願進食，而且也不願站起來，讓飼主驚覺不對勁，趕緊帶牠至醫院檢查，才發現牠的脾臟處長出約10公分長的腫瘤，且腫瘤迫使脾臟破裂，恐危及生命，因此當下趕緊進行手術，所幸手術相當成功，Sunny目前正在康復。

飼主也在臉書粉專《搜救犬卡拉》提到，「再怎麼堅強，牠也只是個孩子，面對這麼大的手術，身體的痛也是忍受不住的。聽見牠嗚嗚的聲音，老編跟大家的心都一樣揪著」，醫師進行評估後表示，Sunny過於激動的話，傷口隨時都可能裂開，為了讓牠能早點康復，因此飼主連3天都未去探望牠，而Sunny未看到親人，感到非常難過，且在醫院睡不習慣，導致牠難以入眠。

飼主與醫師進行討論後，才將Sunny帶回家照顧，由於Sunny許久未回家，在醫院的時候經常會望向門口，似乎非常想家，且一見到主人出現，牠馬上露出開心的表情，被抱上車安慰後，就耍賴不想下車了，而經過幾天的休息後，Sunny的狀況逐漸好轉，除了每天至醫院換藥外，牠還會與其它搜救犬到戶外散步。

不過出院時醫師為了保險起見，因此做了更精密的檢查，發現Sunny的淋巴與肺部也有腫瘤，但礙於10歲的Sunny年事已高，一次手術太多部位，且麻醉劑量過高，Sunny的身體恐會負荷不了，之後只能擇日再進行手術，讓飼主聽了非常心疼，表示犬隻摘除脾臟後，一般壽命約6個月至2年，且腫瘤已出現轉移情況，「意思是我們與Sunny可以在一起的時光，已經是倒數中了……」。