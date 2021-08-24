現在人生活工作繁忙、緊張，身體難免會出現一些腸胃不適的問題，但有人卻因此丟了工作。美國知名電商平台亞馬遜中的其中一名女員工，因罹患腸躁症必須經常跑廁所，沒想到她卻因此遭到主管開除，讓她氣得忍不住控告公司歧視員工，受到網友熱烈討論。

根據美國媒體《商業內幕》的報導，該名女員工瑪麗亞（Maria Iris Jennitte Olivero）2020年7月進入亞馬遜（Amazon）工作，之後她因罹患「腸躁症」而比一般人更常跑廁所，讓公司同事相當困擾，她在2020年11月時也曾親自向上級報告自身的身體狀況，請求主管允許她調高上廁所的次數，而主管的回覆則是一天最多6次，必須在5天內提出醫生的診斷證明才能獲准。

不過，即使瑪麗亞立即打電話預約醫生的門診，最快也要6天、甚至1個月之後才輪得到她，因此她也趕緊上報主管，無法在5天提出醫生證明，但她的主管卻堅持在期限內交出，並威脅她若是交不出證明便將她開除，沒想到事後也真的遭到解雇，讓瑪麗亞感覺不被尊重。

之後瑪麗亞便向公司提出告訴，認為亞馬遜歧視員工的生理問題，希望能求償7萬5000美金（約新台幣209萬），但亞馬遜卻聲稱當初已明確說明她被開除的原因，她卻遲遲無法提出證明，加上賠償金額過高，因此他們會將此案層級提升至聯邦法院進行審理。