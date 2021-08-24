大陸重慶一名唐姓民眾日前在吃麻辣鍋時，意外吃到一條連著屁股的老鼠尾巴，嚇得他直呼「好噁心！」影片曝光後隨即引爆網友熱議。

綜合陸媒報導，唐男本月21日與女友相偕在重慶一間麻辣鍋店用餐，沒想到卻吃到老鼠尾巴，前端還有一小截屁股，事後吃完更出現胃痛症狀，氣得他在網路上給出負面評價，砲轟店家推託卸責，不僅沒有道歉，甚至態度十分惡劣，同時上傳疑似老鼠尾巴的用餐畫面，認為店鋪應該歇業整頓。

唐男表示，事件曝光後，店家曾私下與他協商，要求他刪除影片，願意多賠償2000元人民幣（約新台幣8700元），但他立刻嚴正拒絕，如今針對店家痛批他「故意找碴」，他氣憤得向店家提出10000人民幣（約新台幣43700元）的精神賠償。至於麻辣鍋店家則表示，唐男多次敲詐，已報警處理。

網友看完影片後紛紛留言直呼「又噁心又嚇人」、「以後都不敢吃火鍋了」、「尾巴在那，身子不知道在哪鍋…」；不過也有人認為「這波操作很難讓人不懷疑這個客人有問題」、「搞不好是栽贓騙錢」、「在真相還沒大白前不要妄自評斷」。