美國賓州一名女子去年12月與家人搬到新家住，一天她回到家後發現，屋內竟跑進來一隻貓，而貓咪似乎完全不怕人，還趴到女子的腿上休息，由於貓的身體非常乾淨，推測牠應該有人飼養，因此便在牠的項圈上塞紙條，意外得知牠的驚人來歷。

根據《Bored Panda》報導，喬安（Joanne Gentzler）去年12月，與家人搬進賓州的新家，住了1個禮拜後的某一天，她去雜貨店採購完回家，敞開大門搬東西進屋時，發現一隻貓咪竟跟著溜進去，而且牠完全不怕人，甚至還大剌剌的躺在喬安的沙發上。

貓咪似乎也很喜歡喬安，之後每天都會來串門子，甚至趴在喬安的腿上，待了一陣子才離開，由於貓咪非常乾淨，而且牠的脖子上還綁著一個項圈，但上面並未刻貓或主人的名字，她便好奇地將紙條綁在貓的脖子上，希望能聯絡上貓咪的主人，隔天果真收到回覆，得知貓的名字叫做「Finn」，而且他們就住在隔壁的第4間屋子。

貓的主人同時還附上自己的電話號碼，希望能與喬安聊Finn的狀況，喬安也欣然答應，一來一往才發現，對方竟是她許久未見的高中同學，而Finn的主人告訴喬安，由於Finn不喜歡家中新來的貓，因此經常跑出去玩，沒想到竟與喬安成為朋友。

經過一番討論後，Finn的主人決定讓愛貓待在喬安家，當下喬安感到非常不好意思，但Finn的主人認為，寵物是否開心比較重要，而Finn住在喬安家後，牠不僅不會吵鬧，甚至還擔起保姆的工作，會幫忙照顧喬安家的嬰兒，一看到寶寶在哭或跌倒時，牠就會出聲提醒喬安。而喬安也將這經歷分享至臉書，讓不少人都直呼不可思議。