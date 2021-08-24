印度日前發生一起離譜的墜崖意外，一名寺廟裡的神父為了在懸崖邊進行一項特殊的祭神儀式，身上卻沒有綁任何安全繩索便獨自走下峭壁，之後一個重心不穩直接跌落谷底，讓眾人相當錯愕。

根據外國媒體的報導，一名來自印度阿南塔普爾（Anantapur）的49歲男子亞帕帕帕亞（Appa Pappayya），在當地的甘帕馬拉亞斯瓦米（Gampa Mallayya Swamy）寺廟中擔任神父，日前他為了進行每年必做的特殊祭神儀式，特別帶著鈴鐺等祭神器具，前往當地的一處懸崖峭壁進行儀式，現場也聚集不少信徒前往參拜並將儀式過程錄製下來。

只見影片中，帕帕亞拿著祭神器具站上懸崖邊的岩石上，身上沒有任何的防護措施，他口中念了幾句咒語後便直接走下峭壁，沒想到他才剛踏出第一步就因重心不穩滑倒，接著頭撞到岩石失去意識直接墜入12公尺深的谷底，讓現場所有信徒瞬間傻眼，趕緊通報警消前往救援。不過，當救護人員到場後，帕帕亞因頭部受到嚴重撞擊而傷重不治。

據了解，帕帕亞進行這項特殊的祭神儀式已超過10年之久，過去也曾多次在無人幫忙的情況下獨自走下峭壁，沒想到這次竟發生意外喪命，讓信徒相當難過，而帕帕亞的祖父過去也曾發生過類似的情況意外身亡。

Singanamala Gampa Mallayya Swamy temple priest pic.twitter.com/B8ibicKJU4 — AR (@AshokReddyNLG) August 21 2021