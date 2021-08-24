近日研究人員在東非國家塞席爾的島嶼中，拍攝到象龜獵食幼鳥的驚人畫面，在過去的印象中，象龜通常都以植物為食，再加上牠們行動緩慢的身體，基本上不會主動獵捕小動物，因此這個全新的發現讓研究人員都感到十分震驚。

綜合外媒報導，位於東非國家塞席爾（Seychelles）弗雷格特島（Frégate Island）的研究人員日前拍攝到一段令人震驚的影片，一隻黑玄燕鷗（Lesser noddy）幼鳥原本棲息於樹木上，卻意外摔落到地面，一隻巨大的亞達伯拉象龜（Aldabra Giant Tortoise）見狀，立刻爬到幼鳥的附近準備獵食，幼鳥因為還不會飛，只能不斷用鳥喙攻擊象龜，但卻沒有任何作用，隨後象龜張開大口猛咬牠的頭部，幼鳥當場死亡，最終被象龜吞下肚，整個過程耗時近7分鐘。

研究人員指出，這是第一次拍到這樣的畫面，因此所有人都感到非常震驚，英國劍橋大學彼得學院（Peterhouse Cambridge）的島嶼生態學家格拉赫（Justin Gerlach）表示，「這真的太讓人驚訝了，而且還十分可怕，象龜故意追著這隻小鳥，殺了牠、再吃掉牠，這絕對是一場狩獵」。

這個驚人的發現也被發布在科學期刊《當代生物學（Current Biology）》，內文提到亞達伯拉象龜通常都以植物為食，但偶爾也會吃一些死掉的動物以補充蛋白質，格拉赫指出過去也有許多象龜會獵捕鳥類的新聞，卻從未有人親眼見過，而這次拍攝到的影片將成為新證據，顯示象龜可能使用各種策略來獵食體型較小的動物。

由於弗雷格特島近年來恢復了許多鳥類的棲息地，格拉赫計畫將進一步研究，鳥類數量的增多對於象龜是否會有影響，以及這種獵食舉動究竟是曾經存在過的行為重新發展，還是一種全新的行為演變，「但無論如何，這種獵食行為與我們印象中的象龜非常不同，牠們的一舉一動可能比以前想得還要更複雜」。