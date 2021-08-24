中元普渡期間，家家戶戶都會準備豐盛的祭品以及三牲菜餚，祭拜好兄弟和祖先，不過日前就有網友透露，拜過的供品很容易臭酸腐壞，貼文一出引起不少民眾共鳴，更有人分享自家40多年前發生的靈異事件，直言「祭祖的粽子全都完好，收起來的粽子卻全都酸了」。

一名女網友日前在臉書社團《家常菜》PO文好奇問道，「為什麼早上9點煮的白飯拿來拜祖先，到晚上吃已經壞掉了？平常也不會壞…」貼文一出引起眾人共鳴，有些人以民俗觀點來看，認為是因為「祖先有來吃」的關係，也有些人從科學角度解釋，認為是「天氣太熱了」，底下網友眾說紛紜。

其中就有一名網友分享家中40多年前，7月半時發生的靈異事件，他提到，當時媽媽幫同住的姑丈一起綁鹼粽，煮好後媽媽將綁好的鹼粽放在家裡的供桌上拜，姑丈家則因信奉「日蓮教」沒拜，於是便將鹼粽放在供桌後方處。

等到姑丈傍晚回家要吃鹼粽時，卻赫然發現鹼粽全臭酸了，反倒是網友媽媽祭祖的鹼粽全都完好沒事。後來網友阿嬤解釋原因，指出「同一屋中沒拿出來拜的東西，好兄弟也會讓你不用吃，所以一起綁的就要一起拜，做人不能鐵齒」。

消息一出，不少網友有感，農曆7月祭拜的供品很容易臭酸腐壞，是因為祖先已經享用過了，「餅乾拜過後再拿來吃整個口感都不酥脆了」、「碳酸飲料拜完也沒有氣泡欸，太奇妙了」、「今年特別有感，前幾天才拜而已，結果拜過的肉全都不新鮮，豬肉發黑、芋頭粿放冷藏還是臭酸掉」。

但也有人直言，「燒香會產生乙烯及一氧化碳，再加上天氣炎熱，一放就1、2小時，當然食物就容易壞了」、「是天氣太熱，任何東西超過4小時放在外面都會壞掉」。