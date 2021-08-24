俄羅斯一名伐木工人日前半夜出門上廁所，但之後卻一直未回住所，同事們驚覺不對勁，便趕緊出來找人，在他走過的路線上，發現散落一地的衣服，還有類似人類的內臟，附近還看到老虎的腳印，當地人推測，伐木工人可能已被老虎吃下肚。
根據《太陽報》報導，41歲伐木工人沙巴爾丁（Mikhail Shabaldin）近日住進哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）伐木場附近的臨時住所，進行為期15天的伐木作業，豈料一天他半夜外出上廁所，之後就遲遲未回來，同事都感到非常憂心，擔心他恐遭不測，便趕緊出門幫忙找人。
同事在通往廁所的路上，發現了一堆沾滿血跡的衣物、鞋子及類似內臟的物體，現場還有老虎留下的腳印，同事懷疑他應該是被老虎攻擊而非棕熊。當地人也透露，沙巴爾丁活著回來的機率非常低，而另一名伐木工人提到，「他被老虎咬死了，這是事實。只是他的屍體還未被找到」。
沙巴爾丁的同事進一步透露，「由於我們沒有槍，也無法自保，所以工作時其實都很害怕，儘管知道老虎經常出沒於此」。不過西伯利亞虎中心經理阿拉米列夫（Sergey Aramilev）則認為，現在判定結果還太早，「老虎雖然是森林之王，但牠們其實也很怕人類，行動時還會繞過人類的棲息地，唯有感到飢餓或被挑釁時，牠們才會主動攻擊人類，目前已派人前往現場調查」。
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