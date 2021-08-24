搭飛機時每個人都有自己偏好的座位，像是有人喜歡靠窗欣賞風景，有些人則喜歡靠走道方便移動，不過近日一名資深飛行員受訪時建議，如果是一名身體健全的乘客，應該優先考慮坐在靠近緊急出口的位置，更直言：「這是常識！」。

根據《LADbible》報導，飛行員伊茲（Nick Eades）擁有世界上駕駛波音747飛機最豐富的經驗，近日接受採訪時指出，每個人搭乘飛機都有自己偏好的座位，或是曾聽說過坐在哪個位置最容易「發生危險」，但事實上飛機內並沒有「絕對安全」的座位，坐在前半段或後半段的安全程度都一樣。

不過伊茲也透露，如果是一名身體健全的乘客，或許緊急出口附近的座位會是你們的最佳選擇，「因為如果機長放棄起飛，或遇到災難性的故障，那麼你不是能夠幫助乘客離開飛機，就是可以當第一個逃走的人，所以這裡肯定是絕佳座位，仔細想想，這是常識！」。

伊茲分析坐在緊急出口附近可以讓人更方便評估周遭環境，並提早一步為緊急情況做好應對方案，人們在日常生活中經常會這麼做，像是走在一條繁忙的街上，大部分人都會先觀察周遭事物來評估自身的安全性，只不過我們通常都不自覺。

而這個「30秒法則」的能力也應該套用在搭機的時候，伊茲建議人們在坐上飛機時就可以先思考「如果飛機真的發生事故了，要逃生的話我應該往哪裡走？」，並強調每個人都要掌握自己的安全，而不只是仰賴機長。