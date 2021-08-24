對於華人社會來說，現在正值農曆7月，不少人都會避免在晚上外出，但沒想到近日國外也有不少靈異事件發生。墨西哥一名女子日前帶著女兒，在晚間前往住家附近的公園溜滑梯，沒想到卻因此「撞鬼」。

根據英國媒體《太陽報》的報導，一名來自墨西哥的女子埃爾南德斯布蘭克哈（Hernandez Blankhaa），上個月的某日晚上帶著兩名女兒前往聖尼古拉斯市（San Nicolas de los Garza）的兒童公園中玩耍、溜滑梯，身為媽媽的她則是在一旁拿著手機，開心的為孩子拍照及錄影。

只見影片中，布蘭克哈的小女兒穿著粉紅色的衣褲，興奮的張大雙手，從溜滑梯的高處向下溜，直接撞上坐在溜滑梯底部吃著零食的姊姊，母女三人在當時玩得十分開心，絲毫不覺得有異樣。直到布蘭克哈回家將影片上傳至臉書後，仔細看才發現，當女童準備從溜滑梯上向下溜時，她的身後突然出現一個慘白的鬼臉，而且特徵十分清晰，讓她與先生看得頭皮直發麻，完全不敢相信這麼恐怖的事情會發生在女兒身上，隨後她也將這驚悚的故事分享至網路上，吸引網友不停轉發。

網友看到後紛紛留言「那張臉看起來好像面具」、「那張臉實在太清楚了」、「我看到也覺得背部一陣涼」、「確定不是後面小孩在開玩笑嗎？」、「太恐怖了吧」、「看起來很像一個男人的臉」、「那個鬼臉之後還往後走耶」。