有些女生若是身材太過圓潤，即使懷孕了也很難被人看出來，但如果連自己都沒發現，那就真的太扯了，不過這麼離譜的事件，還真發生在一名美國女子身上。她在某天凌晨突然感覺到一陣腹痛，痛到她自己都感覺肚子裡有東西需要往外推，她才趕緊趴在地上，最後順利誕下一名男嬰。

根據《每日星報》的報導，一名來自美國喬治亞州的20歲女子喬治亞克勞瑟（Georgia Crowther），與丈夫凱文荷姆（Calvin Home）結婚4年，共同育有一名2歲的女兒，但生下女兒後沒多久喬治亞的月經便不曾來過，也為臃腫的身材所苦，因此每當她外出被其他人誤以為懷孕時，都讓她感到十分沮喪，也對自己的身材相當自卑。

本月13日晚間，丈夫再次帶著喬治亞外出用餐直到深夜才返家，疲累的喬治亞一到家後便爬上床入睡，沒想到睡到一半卻感覺到肚子劇烈絞痛，好像腹中有什麼東西需要被用力擠出，但當時丈夫在樓下哄女兒睡覺，腹痛難耐的她只好躺在床上左右翻滾，最後實在受不了才打電話叫救護車，但對方卻告訴她須等6小時醫療人員才能抵達，喬治亞只好趴在地上，嘴裡咬著被子，用力的將肚子裡的「東西」排出，而經過5小時的奮戰，她竟成功誕下一名男寶寶。

隔日一早，丈夫回到房間發現後，也趕緊將母子倆送醫，所幸母子均安；但等到孩子出生，喬治亞才恍然大悟的表示「原來這就是我肥胖的原因」，也才知道自己當時其實已經懷胎9個月。