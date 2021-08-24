婚禮是一生中最重要的日子之一，大部分人都希望當天可以順利圓滿地進行，但有時候現實卻沒辦法和想像一樣美好。澳洲一對夫妻的婚禮剛好和橄欖球賽撞期，新郎居然異想天開，把播放比賽直播的手機放在結婚蛋糕的架子上，目不轉睛地緊盯螢幕，讓一旁的新娘十分傻眼。

根據《鏡報》報導，這對夫妻丹妮（Dani）和布萊克（Blake）於1年前結婚，然而當天澳洲全國橄欖球聯賽還在進行中，婚禮時正好是彭里斯黑豹隊（Penrith Panthers）對上克羅納拉鯊魚隊（Cronulla Sharks）的比賽，身為死忠球迷的布萊克不想因為婚禮錯過賽事，於是突發奇想，拿出手機打開直播，放在距離主桌不遠處的結婚蛋糕架子上，目不轉睛地盯著螢幕看。

一旁的親友見狀覺得十分有趣，拿出手機拍下這荒唐的畫面，只見布萊克轉過頭來、一副理所當然地對著鏡頭說：「比賽開始了」，而坐在旁邊的丹妮則滿臉不爽。近日兩人結婚一周年時，丹妮將這段影片分享到TikTok上，並感嘆道：「我還是不敢相信我老公居然在婚禮上做這種事」。

布萊克的荒唐行為曝光後，很快就吸引許多網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過660萬，大家紛紛笑說：「如果我老公敢這樣做，我一定立刻發飆」、「幹嘛不直接在比賽場地裡辦婚禮」、「至少他還在婚禮會場，我老公在結婚那晚和他爸直接跑去酒吧看球賽」、「天啊！千萬不要在球賽季的時候結婚」。