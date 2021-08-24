塞爾維亞一名男子去年外出餵流浪狗時，在路邊的垃圾堆裡，發現了一隻被棄養的幼犬，身邊不見任何母狗，而幼犬孤零零的待在垃圾中，由於沒有棲身之處，牠便把一旁的舊鞋當成自己的家，讓男子看了非常不忍便收編牠，如今幼犬順利長大，感動許多人。

根據《Bored Panda》報導，塞爾維亞克拉列沃（Kraljevo）一名男子哥朗（Goran Marinkovic）非常喜歡動物，平時會自掏腰包餵食流浪貓狗，甚至將牠們救援回家，2020年3月他一如既往地前往空地餵流浪狗，途中在垃圾堆附近發現一隻被棄養的幼犬，蜷縮在雜草叢中。

幼犬瘦成皮包骨，身邊沒有母狗及其他手足，看起來已經餓了好幾天，由於沒有居住的地方，因此牠便將一旁的舊鞋當成自己的家，哥朗看了非常不捨，便餵牠吃一些狗食，幼犬一看到食物，馬上衝上前吃，哥朗擔心牠小小年紀無法在野外生存，便將幼犬帶回家照顧，並命名為「Smesten」。

哥朗先帶Smesten至獸醫院做檢查，所幸牠除了營養不良，導致身體有些虛弱外，身體健康並無大礙，如今Smesten也順利長大，經常與主人養的其它狗玩在一起。哥朗受訪時提到，「我拯救瀕死的動物，是因為我非常愛牠們，我對動物一視同仁，看到需要幫助的動物獲救時，會讓我感到非常開心」。

哥朗也提到，他自掏腰包照顧動物，雖然伙食費都不便宜，不過所幸有其它人幫忙，因此他才能夠繼續照顧流浪動物，「我發現被棄養的動物數量越來越多，目前我餵養的貓狗約100隻，每當看到有寵物被棄養在街上，我就會感到非常難過」，他也希望飼主在養寵物前，要經過謹慎的考慮，別隨意棄養寵物，導致牠們在外自生自滅。