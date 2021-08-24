大部分的人購買車子時，無論金額多少都會透過支票或是信用卡來付款，但有些人卻還是習慣「用現金消費」。大陸一名大叔日前為了幫兒子買車，竟提了10多袋裝滿硬幣的麻袋到汽車門市付款，讓現場所有店員看傻了眼。

根據大陸媒體《沸點視頻》的報導，一間位於河南省周口市的汽車展售中心，在8月15日當天店裡來了一位自稱要替兒子買車的大叔，當他與銷售人員聊過並確定購買後，便拿出準備好的10多個大麻袋，裡面裝著5毛、10圓等滿滿的硬幣，讓所有工作人員相當傻眼，但大叔堅持購買，他們只好動用店裡的20多人一同來數錢。

而他們先將所有硬幣以不同金額分類堆放，再慢慢確定金額，這群人就這樣從傍晚算錢算到晚間9點才結束，花了3個小時，才將總金額約為5萬1000元人民幣（約新台幣22萬）的硬幣全部點完。

店員陳姓女子表示，因新車的交易金額較大，所以店內提供刷卡及轉帳的服務，不過這位大叔因家裡經營麵粉及其他小生意，經常以硬幣做交易，店裡還有不少麻袋，因此當天大叔便突發奇想，乾脆將所有硬幣裝進了店裡的麻袋中，直接交由他們處理。另外，女店員也透露，先前曾看過其他類似的新聞覺得很誇張，沒想到這件事情竟發生在自己身上，直呼「真的數硬幣數到手抽筋」。