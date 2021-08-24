台灣地狹人稠，機車密度高居世界第一，是不少人通勤、出遊的代步工具，許多騎士甚至會因為自己的騎乘情況，加裝不同機車配件。就有網友在路上看見一輛機車的油門把手，裝設了一根從未看過的配件，不禁好奇背後用途，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「SuperBike板」PO文指出，「今日在一輛機車上看到的，很好奇是什麼，而且只有右邊把手才有，是鎖頭嗎？」畫面中可見，機車油門握把上多出一根L型的桿子，乍看之下有點突兀，讓人不解背後用途。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「這是一種護弓的概念」、「就保護煞車拉桿啊」、「避免近距離被碰到煞車或是切斷離合，也避免倒車斷拉桿」、「這是國外賽車裝的保護弓，之前有發生選手碰撞，卡到煞車拉桿，結果有人前空翻了一圈，後來就都會裝這個」。

事實上，在剎車拉桿前安裝「護弓」裝置，源自於越野車與林道車，因為這些車款行駛的道路環境並非眾人熟悉的柏油路，而是大量砂石、土路與林道等，路面噴起的碎石或砂土可能會打斷剎車與離合器拉桿，將騎士陷入危險之中，因此近年來許多車手會安裝護弓套件作為保護，防止煞車因碰撞誤觸。