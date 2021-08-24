大部分的小朋友都比較活潑好動，喜歡到處玩耍、冒險，因此外出時父母都必須時刻緊盯他們的動向，避免孩子走失。日前大陸一名4歲女童和爸爸一起到大賣場，兩人卻不小心走散，隨後賣場工作人員發現女童，將她帶到服務中心並詢問父親的名字，沒想到她卻回答「我爸爸叫死懶鬼」，讓所有人都哭笑不得。

綜合陸媒報導，這名4歲女童日前和爸爸一起去大賣場購物，但因為人多擁擠，女童意外和爸爸走散，內心焦急的她走到一間玩具店前，一看到店員她就蹲在地上，忍不住大哭起來，店員見狀嚇了一跳，趕緊聯絡賣場的保全，並將女童送到服務中心。

在詢問過後保全了解事情的大致經過，決定透過廣播系統尋找女童的爸爸，因此問女童「妳爸爸叫什麼名字？」，豈料她竟邊哭邊說：「我的爸爸叫死懶鬼」，一開始保全還以為自己聽錯了，於是又再問了一遍，女童只好委屈地又重複了一次：「他就叫死懶鬼呀！我媽媽都是這樣叫他的」，逗趣又可愛的童言童語讓現場工作人員都忍不住笑了出來。

最後保全也只能依照女童所說的名字進行廣播，請「死懶鬼」先生來接回他的女兒，這段詭異的廣播讓賣場的客人都十分困惑，不過女童的爸爸很快就意識到廣播所說的人就是自己，於是急忙趕到服務中心，雖然現場氣氛一度很尷尬，但父女倆還是順利重逢。