俄羅斯一名1歲女童日前在自家後院玩，趁媽媽與鄰居聊天時跑進森林裡，媽媽回來後才發現女兒不見，趕緊報警求助，由於森林裡全是熊與狼，因此搜救人員也很擔心，女童恐遭不測，豈料3天後竟在森林裡發現女童，目前已將人送往醫院治療。

綜合外媒報導，俄羅斯奧布寧斯克（Obninsk）一名1歲女童庫茲那（Lyuda Kuzina），日前在自家後院玩耍，趁媽媽安東尼娜（Antonina）與鄰居聊天時偷溜走，媽媽隨即發現孩子不見，當時誤以為女兒被人綁架，嚇得趕緊報警。

當局號召約500名志工與搜救人員，進行大規模的搜救行動，找了3天都未發現女童的蹤跡，因此讓眾人擔心凶多吉少，直到其中一組搜救小組在森林中休息時，突然聽到一陣微弱的聲響，循聲發現奄奄一息的庫茲那，媽媽安東尼娜得知後喜極而泣。

安東尼娜提到，「很多人都在找她，我們甚至認為，她可能被車撞或被綁架，女兒在森林待了3天，我們都快失去希望了，失蹤的第2天晚上下了一場大雨，第3個晚上非常冷，當時溫度甚至只有10度左右，我不知道她是如何撐這麼久的」，再者，森林裡經常有棕熊與狼出沒，因此當時搜救人員都非常擔心。

所幸第4天在一片倒塌樹群下發現庫茲那，距離她家約2.5英里，她當時身體非常虛弱，被昆蟲咬到全身是傷，而庫茲那還不太會走路，且失蹤前也未穿鞋，因此目前腳輕微受傷，安東尼娜表示「到目前為止，她腳還是有些痛，因此無法走路，不過狀況已逐漸好轉」。