近日大陸一名男子搭乘地鐵時疑似癲癇發作，突然暈倒在地，眼角還不小心被撞破，讓他滿臉都是鮮血，儘管發生意外男子仍心繫工作，醒來第一句話竟是「我要上班」，讓救援他的站務人員和員警都十分傻眼，新聞曝光後也引發網友熱議。

根據陸媒報導，這起事件發生在本月14日上午9點30分左右，一名19歲男子搭乘上海地鐵18號線要去上班，豈料在行經鶴濤站時疑似癲癇發作，在車廂內突然失去意識，倒地時還撞破了眼角血流不止，站務人員接獲消息後立刻趕到該節車廂，連同員警一起將男子帶離，並讓他坐上輪椅準備送醫。

然而男子清醒後最掛念的事竟是工作，開口說的第一句話就是「我要上班」，讓在場所有人都感到一陣錯愕，站務人員也急忙向他解釋：「你眼角都受傷了，怎麼上班」，但男子還是相當堅持，無奈之下站務人員只好先將他帶到醫護站處理傷口，隨後等到他意識清楚、能自由行動時，便讓男子離開去上班。

新聞曝光後很快就引發熱議，不少網友對於男子堅持上班的行為都十分感慨，紛紛留言：「可能曠工就會扣錢吧，生活都是不容易的，希望可以好好養病再去上班」、「這就是社畜的悲哀」、「成年人的生活沒有容易二字」、「心酸，有點想哭，感覺自己就是個機器每天上班、上班」、「設置全勤獎看似額外增加了收入，但實際上造成員工為了全勤獎成了工作的奴隸」。