農曆七月「鬼門開」，似乎更容易遇到超自然現象，日前就有網友透露，友人因為一時尿急隨地便溺，沒想到卻被3位好兄弟纏上，衰事連連，最後只能下跪道歉，讓網友直呼「人真的不要太鐵齒！」

原PO日前在《靈異公社》臉書社團PO文表示，「人真的不要鐵齒，七月真的有想方便要記得跟好兄弟說一下，不要認為尿完就沒你的事！」他提到，友人就是因為一時尿急，直接在路邊小解，沒有事先告知好兄弟，結果接連發生倒楣的事，不但工作被推掉，還有「3位老人」一直跟著，友人最後受不了只好跑去跟好兄弟下跪道歉。

歷經此事，原PO便決定以友人的例子，向眾人呼籲，在外便溺千萬不要太鐵齒，「記得喔！要說歹勢方便一下」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「七月放風時間，就像走在路上被尿尿欸」、「就算不是七月份，平常忍不住要在路邊或野外方便都要說一下」、「牆邊、電線桿、轉角處，都是祂們比較常停留的地方，平常都得注意說聲抱歉」、「無形界最喜歡整鐵齒的人，也聽過那種在人家祖墳周圍尿尿，回家發燒3天的」。