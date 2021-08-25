一名居住在美國紐約的女會計師雖然擁有優渥的薪資，但卻每天過著極其節儉的生活，家裡的家具和身上穿的衣服幾乎都是拾荒撿來的，甚至還會將公共廁所的衛生紙曬乾、重複利用，她的誇張行徑讓不少人都看傻了眼。

根據《LADbible》報導，生活在美國紐約的女子凱特（Kate Hashimoto），雖然在一間大公司擔任會計師，有著不錯的薪資收入，然而她卻相當節儉，家裡的家具都是拾荒撿來的，不但把別人不要的舊瑜珈墊當作床，還用廢棄的雜誌堆疊成一張餐桌，此外一般女性會定期更換的內衣、內褲，她也已經20多年沒有買過，就連買新衣服都已經是8年前的事情，她每天穿的不是舊衣服，就是別人丟掉的。

為了省錢，凱特家裡也沒有洗衣機，她都會趁洗澡的時候一起把衣服洗了；平常去公共廁所，她也會將用來擦手的衛生紙帶回家，晾乾後重複利用，在家上廁所時她則用清水和肥皂清洗。更驚人的是，除非別人請客，凱特絕不會外出吃飯，每天都去超市翻找被丟掉的過期品帶回家吃，這樣「節儉」的生活方式，讓凱特在紐約這個高物價的環境下，每個月只花費200美元（約新台幣5581元）就能夠生存下來。

凱特透露自己之所以對「省錢」如此癡迷，是因為當初畢業時以為自己很快就能找到穩定的工作，但卻不巧遇到泡沫經濟而失業，才讓她決定要用最低限度的方式來過生活，「世界上沒有一份工作可以保證不裁員，所以我才用隨時會被解僱的心態來度過每一天」。