幾乎每對新婚夫妻都會十分期待蜜月旅行，但對於某些人來說卻是最糟的回憶。國外一個匿名論壇近日便在網路上募集「最糟糕的蜜月經驗」，沒想到竟吸引大批網友貼文分享。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，匿名社交網站「Whisper」日前在網路上招募網友分享「最糟糕的蜜月經驗」，有名來自美國密西西比州的人妻，在貼文中表示，與丈夫原本相當期待在蜜月時能在床上瘋狂激戰，但她卻疑似吃壞肚子，整趟蜜月除了依偎在丈夫身旁外，大部分的時間都在跟馬桶「溫存」。

一名女網友則是在新婚當晚，準備與丈夫大玩角色扮演增加情趣，婆婆卻突然闖進房中不肯離開，還要他們不用理會她繼續行房，讓她當下相當傻眼也失去「性致」。

另外，還有人妻抱怨表示，在他們蜜月時丈夫的好友心情不好，之後竟加入他們的蜜月旅行，導致整個蜜月過程就像校外教學或是心靈輔導之旅，一點都不浪漫。

不過，也不是所有人都在抱怨房事，一名來自北卡州的人妻則是在蜜月時，與丈夫太過乾柴烈火，多次進行性行為時都忘記帶套，導致蜜月一結束她就懷孕了，與當初計畫的時間提早了許多。

來自德州的男網友則透露，自己原本以為能開開心心的迎娶最心愛的女人回家為妻，沒想到婚禮當天未婚妻卻成了「落跑新娘」，與另一名男子私奔去蜜月，讓他大受打擊。

還有一名女子則是懺悔表示，新婚蜜月時她竟被飯店送早餐的猛男給電到，某日一早居然趁丈夫外出時將他鎖在房門外，與猛男在房間內「開心連結」，事後她向門外不停敲門的丈夫謊稱，自己當下正在浴室裡沖澡才沒有聽到敲門聲，引起網友熱烈討論。