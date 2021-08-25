信仰能支撐一個人的心靈，讓生活得以安定，但若是太過迷信，導致生命凋零，那就太過頭了！非洲一名牧師堅信自己能像耶穌一樣，具有復活的能力，竟要求信徒將自己活埋，並強調「3天後你們就會再見到我」，不料時間一到，眾人興奮開挖後全被眼前景象嚇哭了。

綜合外媒報導，非洲尚比亞（Zambia）奇迪扎鎮（Chidiza）錫安教堂一名22歲的牧師詹姆斯（James Sakala），虔誠佈道，並且堅信自己能像耶穌一樣死而復活，為了追隨耶穌的腳步，他在本月初找來信徒在地上挖一個淺坑，要大家將他就地活埋，並且信誓旦旦向眾人表示「不用擔心，我將在3天後復活！」

語畢，詹姆斯便換上一件白色長袍、一雙皮鞋，接著在信徒將他雙手捆綁後，毅然決然的躺進淺坑中，接受信眾的活埋，下葬前他再次安撫眾人，「我將會從死亡中復活，之後我就能再次自由呼吸！就像聖經裡的上帝之子耶穌一樣」。過程中眾人也深信不疑，依照他的指示將泥土覆蓋在他身上，直至坑洞填平。

3天後信眾再次回到活埋地點，打算迎接重生後的詹姆斯，沒想到眾人挖開坑洞後卻發現詹姆斯早已喪命，且四肢扭曲，身上的白袍還有血漬，顯示詹姆斯生前不斷掙扎，意圖逃出生天，但最終仍活活窒息而亡。

事後警方將負責挖坑、鏟土的信徒視為害死牧師的兇手，不少見證活埋過程的人都在逃亡當中，而詹姆斯死後僅留下懷孕的妻子，遺體被葬在自己的故鄉。