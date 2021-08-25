8月22日是中元節，家家戶戶都在準備普渡，一名網友也想她遇到的靈異怪事，多年前她在準備普渡時，年紀還小的兒子便在供桌前嬉戲，豈料當晚兒子就開始發高燒，跑了好幾間醫院就診都沒用，最終帶去給廟裡師傅看，才知道兒子嬉戲時撞到好兄弟。

一名網友在《靈異公社》表示，最近剛好是中元節，也讓她想起往事，「小兒子小時候發生過一次很詭異難解的事，讓我對普渡甚是恐懼」，多年前晚上她在準備普渡時，孩子們由於不懂事，便在供桌前奔跑嬉戲，豈料當天半夜，小兒子就開始發高燒。

原po隔天趕緊帶孩子至醫院，但醫師一看到他後，竟說「小孩應該燒很多天了吧？怎麼今天才來」，讓她感到相當不解，之後兒子吃了醫師開的藥後仍未退燒，連燒了十幾天，之後他們又跑了好幾間醫院，但狀況仍不見改善，還至大醫院抽血、驗尿做更進一步的檢查，但也未發現異狀，孩子仍不斷發燒。

原po由於沒有假能休，因此便將孩子帶到辦公室，一邊工作一邊照顧，豈料一名工讀生進到辦公室後，竟說「你兒子好臭喔…」，當下讓原po非常困惑，因為兒子每天都有洗澡，但工讀生則欲言又止的說「我不方便多說，你要不要去…」，接著示意原po可以帶去給神明看一下，之後雙手合十便離開。

原po提到，隔天中午準備離開公司，打算帶兒子看診，順道至廟裡拜拜，正巧遇到另一名同事，對方一看到她的兒子後，全身馬上起雞皮疙瘩，「不誇張，當時溽暑正中午，室外溫度至少36度以上，同仁指著她自己手臂，我看著雞皮疙瘩一粒一粒從她手腕往手臂竄」，接著對方勸她趕緊帶孩子至廟裡拜拜。

一向鐵齒的原po這下也信了，決定透過民俗方式處理，她帶兒子看完診後，便帶她至廟裡收驚，而師傅一看到他後，一邊收驚一邊說「妳看我的手臂，雞皮疙瘩都起來了」、「普渡很多好兄弟會靠過來吃供品，你兒子應該是嬉戲奔跑時，不小心撞著了」，神奇的是收完驚後，兒子當晚就退燒了，讓她直呼不可思議，之後也叮囑孩子，普渡時千萬不要亂跑。

不少人也分享類似經歷「我小時候也曾因看了一下路過的靈車，傍晚就高燒不退，燒了好多天，吃了退燒藥、打了退燒針一樣沒退燒，最後爸爸問我，有沒有看別人家辦喪事，我想到某天去外婆家等公車時看到靈車開過，說完爸爸立馬帶我去找師父，處理完就燒退了」、「我女兒小時候還曾蹲在供桌下，跟我說有人在吃東西，我有叫她出來不要吵，她說『我有叫祂們出來吃啊，我只是看看而已』」。