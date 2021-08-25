許多家長為了確保寶寶們的安全，都會在嬰兒床附近加裝感應器或是監視器，隨時注意孩子的情況，但也可能因此拍到「超自然現象」。國外一名女網友日前在網路上公開一段兒子熟睡的影片，畫面中突然出現一個詭異光點，接著她的兒子就被嚇醒，讓網友們看了毛骨悚然。

根據《每日星報》的報導，TIKTOK帳號為「@erikadaniellexo」的女網友艾里卡丹妮爾（Erika Danielle），因不斷在網路上分享有趣的生活短片及家庭生活，逐漸受到注意。而丹妮爾幾年前生下兒子後，經常透過寶寶監視器，注意兒子睡覺時的一舉一動，避免發生意外。去年5月她曾在網路上公開一段「鬧鬼影片」，近日又再度流傳，吸引網友熱烈討論。

當時，她在貼文中表示「我家經常發生超自然現象」並PO出一段兒子睡覺的監視器畫面，只見她的兒子原本乖乖的趴在嬰兒床上熟睡，但畫面下方突然出現一個白色光點，沒多久又不見，此時男嬰卻疑似被什麼東西嚇到驚醒，坐起來四處張望。

隔幾日，丹妮爾又PO出另一段影片，當時她丈夫在睡前幫兒子換完尿布，並將他放入嬰兒床哄睡，監視器螢幕左側又突然出現一個光點，慢慢的飄到男嬰的頭部，接著男嬰的手腳就開始不停擺動，疑似受到驚嚇，丈夫見狀後趕緊上前安撫寶寶才再度入睡，而這段影片也受到網友瘋狂轉發，累積超過430萬人觀看。

網友看到後紛紛留言「感覺寶寶的腿被什麼東西拖著」、「絕對有什麼東西拉寶寶的腿」、「灰塵怎麼可能一飄到寶寶那就被嚇醒，肯定有事」，但也有網友跳出來表示「我專門在製造紅外線攝影機的，相信我那只是灰塵而已」。