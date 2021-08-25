一般人的印象中，烏龜是個行動緩慢笨拙的動物，然而近日一名泰國飼主卻發現自家飼養的寵物龜，居然學會了「開門」的新技能，趁著大家不注意時獨自到街上散步，最後附近的鄰居看見了這隻「翹家」的烏龜，才好心將牠送回住處。

根據泰媒報導，泰國飼主「@looknam.sakaw」近日在TikTok分享了一段監視器畫面，只見一隻體型巨大的烏龜在住家前院中閒晃，接著藉由自己背上的殼將鐵柵門滑開，之後牠再從敞開的大門跑到大街上散步，在鄰居的家門前四處張望、徘徊。

不久後有鄰居經過看見這隻「翹家」的寵物龜，立刻通知飼主，3人聯手一起把烏龜送回原本的家裡，飼主也連忙關上鐵柵門，而這隻烏龜似乎知道自己做壞事被抓包，只好若無其事地往屋內的方向走去，最後飼主一把將牠抱起，往一旁草坪的方向走去。

影片曝光後立刻吸引眾多網友關注，截至目前為止觀看次數已經突破600萬，不少人對於這隻寵物龜聰明的行為感到十分震驚，紛紛留言：「人們養烏龜是因為覺得牠們很安靜、不調皮，結果居然逃家了哈哈」、「妳的烏龜是不是到晚上會變身成忍者龜？」、「看樣子牠經常逃跑，連鄰居都知道牠是哪家的寵物了」、「這難道不是一隻穿了烏龜衣服的小狗嗎？」。

2天後這名飼主又上傳了新的監視器畫面，只見這隻烏龜又展開了自己的「逃家計畫」，用背上的殼再度滑開鐵柵門，在車輛不斷行經的路上逛街，所幸很快就有一名男子發現牠，把牠抱回家裡並關上鐵柵門，不過烏龜見男子離開現場以後，又不死心地想要打開鐵柵門，讓女飼主感到哭笑不得，開玩笑地揣測寵物龜的想法：「世界那麼大，我想去看看」。