正值鬼月期間，不少靈異故事甚囂塵上，國外就有一名靈異系網紅經常分享各地的靈異故事和恐怖的都市傳說，這次她就特別警告，如果在森林中看見不知去向的詭異樓梯，千萬不要爬上去！

根據外媒報導，在抖音（TikTok）上擁有420萬粉絲的靈異系網紅潔西（Jessii Vee）日前發布影片指出，幾年前流傳著一個故事，內容提到世界各地的森林深處會有一些廢棄樓梯，有些是石梯、有些是螺旋狀的鐵梯，雖然形狀各異，但共通點都是沒有與其他結構相連。

潔西表示，關於這類廢棄樓梯的傳說不少，少數有爬過的人說，攀爬過程中出現不安、排斥，甚至是噁心的感覺；有些人則說這些樓梯是通往另一個未知的世界；也有人認為，這就是為什麼會有這麼多人和孩子在森林中失蹤，只因為他們爬上了這些樓梯，就此消失無蹤。

影片曝光後短短3天就吸引近200萬觀看次數、27萬讚和4500多則留言，不少網友對於這類樓梯感到毛骨悚然，但也有人認為是在怪力亂神，「我之前也在森林裡爬過樓梯，但還是活得好好的」、「不應該看這個，我現在就想去找一座樓梯來爬」。