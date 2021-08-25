日本一名飼主養了一隻3個月大的博美狗，近日因連日下雨，導致他無法帶幼犬出去散步，直到前幾天天氣才放晴，他便帶愛犬至戶外散步，由於這是牠第一次出來散步，因此博美一跑到路上後，牠似乎忘記自己是一條狗，竟站起來用兩條腿走路，讓主人看了直呼太可愛。

日本大阪一名飼主@luto0508今年7月底，迎來一隻3個月大的博美狗「ルート」（小路），但近日因不斷下雨，8月15日小路才第一次至戶外散步，當時牠非常興奮，不斷在路上亂竄，下一秒甚至直接站起來，用2條後腿走路。

飼主也將其模樣拍下來，並po文寫下「當我帶愛犬去散步時，牠興奮到用2條腿走路」，進一步透露，小路平時很喜歡散步，由於牠年紀還小，因此對任何事都充滿好奇，綁牽繩帶小路出門散步時，牠一開始還很不習慣，甚至會露出嫌惡的表情，沒想到牠漸漸發現散步很有趣，如今也不再討厭牽繩。

從飼主po出的照片可見，小路散步時，看起來非常開心，嗨到直接站起來用2條腿走，搖搖晃晃的模樣，逗笑23萬名網友，不少人笑著說「散步興奮值MAX」、「這條狗成精了」、「牠是不是開心到忘記自己是條狗了啊」、「這一隻狗應該是人假扮的，背面應該有拉鍊喔！」。