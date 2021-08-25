出社會工作以後，想要在職場上發展順利，除了專業實力要好之外，良好的應變能力和口才也是必不可少的。香港一名網友近日分享了同事的神奇事跡，對方不小心把老闆最心愛的「風水魚」給餵死了，老闆知道後非常生氣，沒想到同事不但賠了一條更貴的風水魚，還稱前一條魚是為了「幫老闆擋災」才會死掉，成功化解危機。

這名香港網友近日在「香港討論區」中發文，表示自己的老闆在辦公室裡養了一條風水魚，並且相當重視牠。某天工作日，一名同事進辦公室後想要幫忙餵魚，但他卻沒有餵正常的魚飼料，反而往水裡投進不明的東西，沒想到這條風水魚吃了異物以後竟翻肚死掉，讓所有人都嚇一大跳。

這件意外很快就傳到老闆耳裡，他生氣到渾身發抖，甚至對著那名同事破口大罵，同事擔心自己的職位可能因此不保，為了安撫老闆的情緒，隔天他買了一條更貴的風水魚送給老闆，並告訴對方，之前那條魚之所以會死，都是為了要幫老闆擋災，豈料老闆聽完以後竟真的相信，事件才終於平息下來。

文章一出很快就引起網友熱議，許多人都十分佩服PO主同事的口才和隨機應變的能力，紛紛留言：「你同事太狂了」、「同事腦袋也轉得太快了吧！」、「你的老闆會不會太天真、太好騙了啊？」、「懂得危機處理，你同事天生就是管理人才」、「我也要把這招學起來，以後用來應付老闆」。