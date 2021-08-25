一般人健康出狀況時，通常都會伴隨著疼痛，讓你察覺到它的存在，但有些病症卻不一定會有知覺。美國一名年輕男網紅日前拍攝影片時，被眼尖的網友發現他的喉嚨下方多出一塊凸起物，勸他早點去醫院檢查，沒想到經過診斷竟然是惡性腫瘤。

根據外國媒體的報導，一名來自美國西雅圖的22歲男網紅「西雅圖科技哥」（Seattle Tech Bro），自從他在4月開通TikTok帳號後，就經常拍片分享各種資訊，吸引超過2萬人追蹤。日前他再度更新影片時，卻被眼尖的網友發現，他的喉嚨下方、接近甲狀腺處長出一個凸起物，便熱心私訊提醒他去醫院檢查看看甲狀腺是否有異常，擔心他可能罹患甲狀腺癌。

剛開始西雅圖科技哥還不以為意，但接連收到不少網友的關心訊息後，他也開始擔心身體出狀況，趕緊前往醫院檢查。經過醫師多次檢驗後，發現這顆長在甲狀腺上的「結節」，有95%的機率可能是癌症，因此建議他開刀切除整個甲狀腺，或是只切除癌變的部分，最後他選擇後者進行手術。

近日他也再度拍片更新術後近況，並感謝私訊提醒他的網友們，但影片中的他喉嚨處還貼著一小塊膚色膠帶。他表示現在因為剛做完手術很難開口講話，光是講幾句話就感到筋疲力盡，所以影片出產的速度也大幅降低。

而這段影片公開後短短幾天就吸引超過130萬人觀看，網友紛紛留言「好險你沒事」、「很高興你有及時治療」、「網路有時候還蠻有用的」、「沒想到用TikTok還能救人」。

美國癌症治療中心（CTCA）網站曾指出，甲狀腺是一個環繞在氣管上並產生激素的蝴蝶狀腺體，主要調節人體的心律、體溫及新陳代謝等。而甲狀腺癌早期可能只出現聲音沙啞、疲勞、持續咳嗽或頸部腺體腫脹，因此較不易被發現，但若是脖子周圍出現不明凸起物，就得立即就醫治療。