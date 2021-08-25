離世溝通常見的情況是，主人放心不下、牽腸掛肚，讓毛孩的靈魂欲走還留，但今天遇到這個個案比較特殊，是家人出了點狀況，換離世毛孩牽腸掛肚、堅持要回家看看。

來做溝通的主人，父親癌症末期，生命進入倒數計時，恰巧這時家中毛孩無預警突然走了，主人錯愕難過之餘，很想知道寶貝是不是替自己的爸爸擋了災？

但爸爸不知是久病厭世或者不想拖累家人，這時卻選擇做了傻事，雖然及時發現沒有大礙，但也把媽媽嚇到跌倒骨折也住進了醫院，兩位老人家都住院，主人回家拿東西時卻隱約感覺狗寶貝回來了，但又怕是自己胡思亂想，因而預約溝通。

連上線時，這個才剛離世兩個月的長毛吉娃娃說：「家裡出事了，一定要回來看看，否則放心不下！」祂要讓疼祂的阿嬤跟阿公知道，祂就跟生前一樣，始終陪在大家身邊。

主人說，牠在世時就以照顧家人為己任，平常只要家裡電話響或開水燒開了，牠就會去通知家人處理，完全是一個小管家婆樣，難怪即便離世，知道家裡出事，也一定要回來守護大家。

狗狗是在三年前，家人發現牠怎麼一直胖下去，又喝多尿多，身上不斷冒出黑斑，覺得不對勁看醫生，才診斷出是一種內分泌失調的庫欣氏症，但一直吃藥控制著。

主人說，牠跟阿公感情很好，始終陪在癌末的阿公旁邊，直到兩個月前，阿嬤要餵牠吃藥，看到牠出現奇怪的症狀，站起來走兩步吐出血水，大小便失禁就走了，心想會不會祂是要替阿公檔厄？

我問祂：「媽媽說你走得很突然，是替阿公擋災嗎？」

「我也希望我能替阿公啊，但每個靈魂都有自己的功課...」，言下之意，人各有命，祂能使上的力氣不多，因而責怪起自己，讓人心疼。

我跟主人說：「祂真是一隻貼心的小狗，即便離世了還放心不下家裡，如果你們不能照顧好自己，恐怕會阻礙祂前往下一站，為了祂好，請阿公阿嬤一定要多保重啊！」真心祝福101忠狗的這一家人。