英國一名男子日前異想天開，身上沒穿潛水衣也沒帶任何防護用具，便獨自跳下冰冷的海水中，打算長泳橫跨海峽，沒想到才游到一半男子就已筋疲力盡，只能泡在海水中等待被人發現，正當他逐漸失溫時，周圍竟出現一群海豚將他團團包圍，直到救護人員出現。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，一名來自英國倫敦德里（Londonderry）的30歲男子，日前突發奇想打算從愛爾蘭南部卡斯爾格雷戈里海灘（Castlegregory beach），獨自長泳8小時前往穆克拉格莫爾岩石（Mucklaghmore Rock），而且身上只穿一條單薄的泳褲，沒有攜帶任何防護用具及裝備，因此當他游到一半，體力就漸漸消磨殆盡，只能在海上載浮載沉等待被人發現。

搜救人員接獲通報後，22日上午於海灘上發現該名男子的衣物，立即下海展開搜救行動，但受到天氣影響搜救行動一度暫停，直到下午6點才派出直升機與搜救船繼續找尋男子的蹤影，最後在距離海岸約4公里處看到一大群海豚，並在其中發現男子的身影。

搜救人員奧康奈爾（Finbarr O'Connell）接受採訪時表示，男子失溫這麼長時間還能活下來根本是奇蹟，因為他們只要再晚半小時才發現他，可能就會發生無法挽回的悲劇。另外，在他們抵達現場時，發現男子的周圍聚集一大群海豚在他身邊不斷徘徊，但牠們卻沒表現出任何攻擊性，看起來就像是在保護他一樣，讓所有人感到十分驚訝。