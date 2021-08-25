正所謂「工欲善其事，必先利其器」，在等待漁獲豐收的過程中，一根強而有力的釣魚竿必不可少，國外日前瘋傳一段影片，3名男子合力釣到「海中巨無霸」，無奈任憑他們使盡洪荒之力，都無法將大魚拉上船，反倒是手上的釣魚竿依舊堅韌不摧，讓網友歪樓直呼「釣竿當時害怕極了！」

美國知名論壇《Reddit》日前瘋傳一段影片，畫面中可見，3名男子在船上幸運釣中一隻巨無霸的大魚，正當3人使出洪荒之力，試圖想將眼前肥美的魚獲拉上岸時，卻因為不敵大魚掙扎求生的力量，重心一再前傾，過程中耗費相當大的力氣，甚至好幾次都差點跌進海裡。

這段讓人難以置信的團隊合作影片，雖然只有短短的62秒，但依舊震驚無數網友，不過最讓眾人驚訝的是，男子們手上的釣魚竿以及釣魚線，面對大魚的勇猛抵抗和男子們的奮力拉扯，卻依舊無堅不摧，沒有因此斷裂。

影片曝光後，不少網友紛紛歪樓笑說「這段影片最不可思議的是那根釣魚竿和釣魚線的耐用性」、「沒有什麼比友誼的力量更強大了！除了那條魚線」、「一把專業的釣竿不是開玩笑的，這是一場徹頭徹尾的戰鬥」、「老實說，我一直在等線斷掉」、「釣竿榮獲MVP」。