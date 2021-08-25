美國一名女子近日在網路上購買了衛生紙，快遞司機將包裹送達並放在她家門外，沒想到才剛過5分鐘，就有「小偷」上門偷走包裹，女子收到保全系統的警報後，急忙調閱監視器畫面查看，結果發現「小偷」的真實身分竟然是一隻大黑熊，讓她相當驚訝。

根據《每日郵報》報導，居住在美國康乃狄克州的女子萊玟（Kristin Levine）日前網購兩卷香氛衛生紙，並在本月23日送達，快遞人員到達後才剛把包裹放下，萊玟就收到了大門保全系統傳來的警報，原本她想說等過一陣子再開門把包裹拿進來，豈料5分鐘後她又收到了第二則警報，「我嚇了一大跳，完全沒想到我的車道上還有其他人」。

於是萊玟立刻調閱家門口的監視器，卻看到一隻體型巨大的黑熊踏著緩慢的步伐，將剛送到的包裹叼起，並往鏡頭左邊的草叢中移動。隨後萊玟將這段影片分享到臉書上，拜託附近的鄰居，如果有看到她的包裹遺落在路邊，能夠幫忙撿回來還給她，不少人看完以後都覺得十分有趣，開玩笑地說：「這是網購網站想出來的最新賺錢手法，司機送完包裹以後再叫熊去偷，這樣妳就必須再買一個了」。

後來萊玟在鄰居的院子中發現了包裹，除了外面的紙盒留下黑熊的咬痕外，裡面的兩卷衛生紙都完好無損，萊玟也在臉書PO出了後續照片，還幽默地寫道：「或許這隻熊只是想要來點有薰衣草香味的香腸？」。

根據康乃狄克州的相關網站，隨著當地人口持續增加，目擊黑熊的事件也變得更加頻繁，因為熊會被棲息地附近的建築物吸引，並主動靠近居民區尋找食物，萊玟接受採訪時也表示：「我已經習慣了住家附近出沒的熊，但從來沒有任何一隻會闖進我的車庫偷包裹，而且這傢伙還這麼大隻！」。