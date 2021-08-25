大陸一名廚師在準備蛇羹料理時，將眼鏡蛇的頭部砍斷，並用其餘身體部位煮湯，隨後在等待的過程中開始收拾廚房，豈料他剛拿起蛇頭要往垃圾桶丟，這條眼鏡蛇竟突然「復活」，狠狠地往牠的手部咬一口，廚師當場中毒倒地，最終不幸身亡。

根據《每日星報》報導，這起事件發生在廣東佛山，一名叫做彭帆（Peng Fan）的廚師當時正在為客人製作他的招牌「蛇羹料理」，他先將一條泰國眼鏡蛇（Indochinese Spitting Cobra）的頭部砍下，並把其餘部位放進鍋子裡煮湯，過程花費約20分鐘，隨後他開始整理廚房，並撿起蛇頭準備丟掉，沒想到這條眼鏡蛇竟突然「復活」，朝彭帆的手部一口咬下。

44歲的客人林孫（Lin Sun）透露，事發當時自己正在餐廳內幫妻子慶生，突然聽到廚房傳來一聲尖叫，接著周遭一陣騷動，他們並不清楚發生了什麼事，只好先離開餐廳，但事後聽說雖然有人立刻打電話報警，可是救護車抵達現場時，彭帆早已沒有生命跡象。

報導中指出，蛇和部分爬蟲動物在死後仍可以進行長達1小時的反應性運動（Reactive Movements），雖然這條泰國眼鏡蛇的頭部被砍斷後已經死亡，身體的基本功能也已經停止，但還是有可能出現反射性動作，因此才會發生這起悲劇。警方針對這起事件也稱：「這是一起不尋常的案件，也是一場意外，只有抗蛇毒血清可以拯救他，但醫護人員趕到的時候已經來不及了」。