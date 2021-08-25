家中有飼養貓咪或狗狗的飼主，應該經常會被毛孩猛衝猛撞的調皮性格給氣到說不出話來，有時候還可能會發生意想不到的下場。德國一隻小灰貓日前在家門口的路邊玩耍時，看到一旁的輪胎孔竟誘發牠好奇的天性，一頭鑽進小小的孔洞中，沒想到頭卻因此卡住怎樣都出不來。

根據德國媒體《富爾達日報》（Fuldaer Zeitung）的報導，居住在德國黑森邦（Hessen）的飼主，家中所飼養的英國短毛貓米洛（Milo）在本月21日下午接近1點左右，獨自走向門外玩耍，當牠走到人行道時，看到一旁停放的汽車輪胎竟忍不住好奇的天性，立即猛鑽進輪胎狹窄的孔洞中。沒想到米洛想要爬進更深的地方時，脖子竟卡在洞口，使牠動彈不得，嬌小的身體不停在洞的另一頭不斷搖擺，並不時發出喵喵的求救叫聲，吸引附近鄰居注意。

車主後來也發現米洛卡在輪胎上，趕緊通知飼主及消防人員前來救援，但消防人員抵達後，得先安撫米洛的情緒，避免牠太過緊張而亂動，不時輕柔的撫摸牠並貼心的送上小零食給牠吃。然而消防人員用油、清潔劑等液體施救，米洛還是無法脫身，只好請來獸醫幫忙。

獸醫到現場了解情況後，先確認米洛的身體狀況，接著用手巧妙的施力，米洛的頭才成功的從輪胎孔洞中拔了出來，讓所有人瞬間鬆了一口氣，輪胎也完好無損的還給車主，成果皆大歡喜。