大陸上海市一名男子日前裸上身在河中游泳，因為遲遲不肯上岸，圍觀民眾擔心男子溺水便報警，不料警方抵達現場後他才坦承下水時，內褲不慎被河流沖走，以至於不敢在眾目睽睽之下裸體上岸，硬是在河中泡水泡了2小時之久。

根據《看看新聞》報導，上海嘉定區發生一起烏龍溺水事件，當地民眾發現一名男子裸著上身不斷在河中緩緩移動，擔心男子溺水或是想不開，眾人不斷勸說他上岸，但對方遲遲不肯，居民們在無計可施之下只好趕緊報警，但警方獲報後抵達現場，男子依舊不願上岸，甚至朝著河道角落躲避。

警方擔心男子體力不支，不斷對其喊話，最後拖了2個小時，男子才向警方坦承自己原本想下河抓魚，但內褲卻不慎被河水沖走，加上岸邊圍觀的民眾越來越多，讓他更加不敢上岸。

最後警方驅散圍觀民眾後，消防員開著一艘小艇前往男子的逗留處，並提供了消防員的後備衣服讓男子穿上，對方才終於答應上岸，所幸男子除了腳上被劃傷外，並無大礙。