凡事不能只看一面。日本一名媽媽先前在推特，PO出愛犬與女兒相依的背影照，彼此看起來非常親近，讓不少人直呼很暖，但事實並非如此，待她貼出正面照後，才發現愛犬靠近女兒，並不是想與對方依偎在一起，而是想搶小主人手上的食物，讓不少人笑翻。

日本一名媽媽@vloc_ol養了3隻狗，分別是13歲的こてつ、6歲なむ及14歲ゴロー，日前她帶なむ與6歲女兒一起出門散步，當時女兒邊走邊拿麵包吃，豈料なむ聞到麵包的味道後，馬上口水直流，下秒衝到對方旁邊，試圖搶小主人的麵包吃。

而小主人當時試圖抵抗，但仍敵不過なむ的攻勢，之後麵包整塊都被搶走，@vloc_ol提到，女兒的麵包被搶走後，並沒有因此大哭，反而是僵在原地，顯得有些不知所措，推斷女兒應該是已吃了第3塊麵包，所以食物被愛犬搶走後，不至於太難過，而なむ搶走麵包後，馬上就吃下肚，事後女兒也沒有因此與なむ的關係變差。

@vloc_ol也提到，なむ非常的貪吃，之前還曾搶過14歲ゴロー的飼料，不過由於對方氣勢很強，なむ當時還被嚇到，之後就不敢再挑戰對方。@vloc_ol曝光照片後，並寫下「想裝親密的狗，搶了女兒的麵包」，不少人看到正面照才知被騙，笑著說「原本覺得很暖，結果他們相依只是為了搶食啊」、「女童懸在半空的手，看起來很惆悵」。