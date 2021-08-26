一九四五年時，我父母遠走他鄉，把我們留給兩個可能是罪犯的男人照顧。我們當時住在倫敦的露芙尼花園街上，某天早晨，不是我們的母親就是我們的父親提議早餐後全家人談一談，然後他們告訴我們，他們要離開我們，去新加坡一年。不是太久，他們說，但也不是一趟很短的旅行。當然他們不在的期間，我們還是會受到很好的照顧。我記得父親告知這個消息時，是坐在一張那種很不舒服的花園鐵椅上，而我們的母親穿著夏天的洋裝，就坐在他身後，看著我們有什麼反應。過了一會，她握住我姊姊芮秋的手，緊靠自己的手腕，彷彿這樣能給她溫暖。

芮秋跟我都不發一語。我們盯著自己的父親看，他正在詳細描述他們即將搭乘新型都鐸式飛機的航程，這種機型是蘭開斯特重型轟炸機 的後代，時速可以超過三百哩。他們至少得降落換機兩次才能抵達目的地。他說明他被拔擢負責聯合利華公司在亞洲的辦公室，這表示他的事業更上一層樓。這對我們所有人都好，他說得很嚴肅。而我們的母親在某個時候轉頭去看她在八月中的花園。她看到父親說完後我一臉困惑，便走過來用手指像梳子一樣梳我的頭髮。

我當時十四歲，芮秋則快滿十六歲，他們說，我們假日時會由一位她口中所謂的監護人照顧。他們稱他是同事。我們也見過他──我們以前都叫他「飛蛾」，這是我們發明的名字。我們家謝詞

人都習慣幫人取綽號，這表示我們也是個習慣偽裝的家庭。芮秋之前就跟我說過她懷疑他的工作是罪犯。

這個安排感覺很怪，但是在戰爭結束後的那段時間，生活還是很繁雜混亂，因此他們的提議感覺不是特別異常。我們接受了這個決定，小孩子都是這樣。最近變成我們家三樓房客的「飛蛾」，一個謙卑的、個子高大但行動靜悄悄，像飛蛾似的男人就是解決之道。我們的父母必定認為他是個可靠的人。至於飛蛾疑似罪犯的那一面對他們而言是否明顯，我們並不確定。我想他們確實曾試圖讓我們成為比較緊密的家庭。我父親偶爾會讓我陪他去聯合利華的辦公室，這裡在週末跟假日時總是空無一人。他在忙的時候，我就一個人在那棟建築十二樓彷彿被遺棄的世界裡晃盪。我發現所有辦公室抽屜都上了鎖，廢紙簍裡什麼都沒有，牆上也沒有任何照片。不過他辦公室的其中一面牆上有一幅很大的浮雕地圖，描繪出這間公司的海外據點:蒙巴薩、科科斯群島、印尼。比較近的則有第里亞斯特、赫里歐波利斯、班加西、亞歷山卓等等圍繞地中海的城市，我猜測那些都是歸我父親管理的地點。他們就在這裡訂下來回

東方的數百艘船上的貨艙。地圖上標示這些地點的燈在假日都沒有點亮，在黑暗中，就像那些遙遠的前哨點一樣。

在最後一刻，他們決定我母親在夏天的最後幾週留下來，監督那個房客照顧我們的事，也幫我們準備好去新的寄宿學校。在我父親單獨飛向那個遙遠世界前的最後一個週六，我再度陪他去靠近克桑街(Curzon Street)的辦公室。他提議一起走一段很長的路，因為他說他的身體接下來幾天都得屈就在飛機上。因此我們搭了巴士到自然歷史博物館，然後往上坡穿過海德公園到梅菲爾區。他顯得異常熱切但情緒高昂，一路重複念誦著家鄉織的衣領，家鄉織的心，在異鄉土地上耗損襤褸 ，幾乎是興高采烈地，彷彿這是一條不可或缺的規則。這到底是什麼意思?我不禁想。我記得我們需要好幾把鑰匙才能進入他辦公室所在的大樓，而他工作的辦公室佔據了大樓的一整層。我站在那幅仍舊沒有亮燈的大地圖前，默記著他接下來幾個晚上會飛過的城市。即使是那時候，我都很愛地圖。他走到我身後，把燈點亮，於是浮雕地圖上的山岳投下了陰影，不過我現在比較注意的已經不是那些燈而是那些亮著淡藍色的港口，以及沒點亮的大片的土地。這不再是全盤揭露的視角，而我懷疑芮秋跟我也是用類似的有缺陷的知覺在看待我們父母的婚姻。他們極少跟我們談論他們的生活。我們習慣了不完整的故事。我們的父親曾經參與先前那場戰爭的最後階段，而我想他並不真的覺得跟我們在一起。至於他們的離開，她一定會跟他走是既定事實:我們以為她絕對不可能跟他分離而存在──她是他的太太。單獨留下我們，似乎比她留在露芙尼花園街照顧我們，會讓這個家庭少一點災難，少一點分崩離析。而且他們還解釋，我們不能突然離開好不容易才進去的學校。在我父親離開前，我們所有人都圍著他，擁抱在一起。飛蛾很識趣地整個週末都消失不見。

(本文摘自《戰時燈火》/時報出版)

【內容簡介】

榮獲曼布克獎五十年最佳得獎小說，《英倫情人》作者麥可翁達傑睽違七年的長篇全新小說《戰時燈火》將於九月三日正式上市。翁達傑是當代文壇罕見在詩歌和小說上都取得巨大成功，但凡世界上喜歡文學的讀者都絕對不能錯過的當代大師。

許久未見新作果然一出版即橫掃全球暢銷書榜，並再度入圍布克獎，權威媒體如《紐約時報》都譽為是他自《英倫情人》以來最好的小說，諾貝爾文學獎得主石黑一雄更在演講中疾呼：「《戰時燈火》比《英倫情人》更了不起。」

《戰時燈火》的故事背景，再度回到了《英倫情人》的二次世界大戰，當時戰剛結束，許多不為人知的戰區還有不為人知的戰事在進行，就像還沒有適應過來的燈火管制，與停戰和勝利對稱的另一面，還有人為正義而必須犧牲。書中主角納桑尼是十四歲的少年，因故被父母遺留於倫敦的主角與姊姊被迫與一名叫「飛蛾」的謎樣男子，和一群古怪的陌生人共同居住在一起，原以為會危機重重的童年，卻在作者翁達傑建構出的各種地圖、符碼、舊照片，與河道間穿梭走私賽狗的冒險下，覆蓋了層神秘、危險卻也迷人的青春蒙昧，直到他們發現母親與身邊陌生人的真正身分……。

書名「Warlight」（中譯：戰時燈火）是作者翁達傑自己創造的名詞，意指二戰燈火管制時期的燈光閃爍狀態，但更多的是作者透過故事主角納桑尼，嘗試透過文字與回憶一點一滴地尋回在戰爭時期，那些身不由己、無法言說的相遇、相知與相愛，那些遺失在人生裡重要的時光。《戰時燈火》雖然以戰爭為背景，翁達傑也深知戰爭會帶來的崩解與毀滅，但他更著重的是人被扭曲了情感。在翁達傑的作品中不願意面對、接受過去心靈創傷的人，生命會逐漸枯萎。作者就在這般如燈火管制的壓抑的破碎的回憶片段中，讓主角一步步發現回憶就像沒有地名的地圖，一旦懂得如何去看，就能保護自己，也能保護自己心愛的人。

文學能寫出事物的複雜性，翁達傑卻能將複雜寫出了美。他多次受訪時表示，寫作詩歌最大的幫助是在完成小說的結構，不必將事物全盤托出，但讀者卻能明白。翁達傑無疑是回憶的魔術師，而他的作品最為人稱道就是敘事的藝術性，你進入了他敘事的節奏和文字當中，感受到矇朧而寧靜的美，一如涼夜的空氣和水。文學小說的魅力並不只在於故事，還包括敘事及背後蘊含的思想。《戰時燈火》寫的是少年如何理解母親，得到成長，是一部戰火下因祕密而青春破碎的哀歌，但讀起來也像一則黑色寓言故事，裡頭隱藏著一群神祕英雄的黑色寓言故事。

非常多台灣讀者喜愛《英倫情人》，也喜愛改編電影。翁達傑用他的小說讓許多人記住特別的人物，例如幾乎不曾在其他二戰小說中出現的留著長髮的錫克教士兵。《戰時燈火》也有許多突出的角色，書評趣稱宛如看了一部魏斯安德森的電影。翁達傑書中的飛蛾就這樣告訴少年，你的故事只是自己的故事，只屬於你自己。「自己並不是最重要的」，多了這副武裝，，作者相信，今後不論世界多麼黑暗，一定有人會在離開時為它點亮燈光。

曼布克獎五十年來最佳得獎小說得主，加拿大作家麥可翁達傑新作《戰時燈火》，是繼《分離》《貓桌上的水手》獲得開卷十大好書的知名譯者李淑珺，第三度翻譯翁達傑的著作。本書亦已確定獲選誠品及金石堂九月選書，喜歡《英倫情人》的朋友，一定不容錯過這本大師的全新力作！

【作者簡介】麥可‧翁達傑（Michael Ondaatje）

出生於斯里蘭卡，目前住在加拿大的多倫多。著作包含六部小說、一本回憶錄、一本關於電影的紀實書籍，以及數本關於詩的書。小說包含《貓桌上的水手》、《一輪月亮與六顆星星》、Coming Through Slaughter；《分離》榮獲加拿大總督獎；《菩薩凝視的島嶼》榮獲加拿大吉勒獎和法國美第奇獎(Prix Médicis)。《英倫情人》榮獲布克獎和加拿大總督獎。2018年，《戰時燈火》入圍布克獎，同年以《英倫情人》榮獲黃金布克獎。

【譯者簡介】李淑珺

台大外文系畢業，輔仁大學翻譯研究所碩士，英國劍橋大學及蘇格蘭聖安德魯大學進修。曾任新聞翻譯，於實踐大學教授翻譯課程。譯作涵蓋文學、心理學、建築、藝術、大腦神經科學、法律等範疇，累積達六十餘種，包括《美麗男孩》、《黑水燈塔船》、《與切．格瓦拉的短暫相遇》、《貓桌上的水手》、《分離》、《波特貝羅女巫》等。