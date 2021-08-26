巴西日前發生一起重大的槍殺案。一名女網紅日前參加完派對，準備打電話叫車離開時，一上車竟遭人朝臉部近距離開槍，讓她當場爆頭鮮血直流，被旁人緊急送往醫院急救，嫌犯則是逃逸無蹤，但不幸的是經過幾日的搶救，該網紅依然不治身亡。

根據英國媒體《太陽報》的報導，來自巴西的20歲網紅兼性感模特兒萊拉（Raila Sales Ferreira），以精緻臉孔、火辣身材，加上經常在社群平台上曬出美豔辣照而吸引大批網友的關注。

本月17日，萊拉受邀參加好友在瑪瑙斯市（Manaus）所舉辦的派對，她因喝了點酒，在18日凌晨1點左右結束派對便拿出手機叫計程車回家，沒想到當她一上車就遭人近距離的朝臉部開槍，當場鮮血直流，也嚇壞了附近的民眾，被人發現後趕緊將她送往當地的若昂盧西奧醫院（Joao Lucio Hospital）急救，嫌犯則是逃逸無蹤。

萊拉一抵達醫院，醫生雖立即為她進行手術將子彈取出，但經過幾天的搶救，萊拉還是在23日中午被宣告不治身亡。警方驗屍時確認萊拉就是因為臉部中彈，造成顱內出血、腦水腫而死亡，而警方懷疑嫌疑犯就是當地的毒販，目前還不清楚嫌犯開槍的動機，也還沒追查到嫌犯的下落，但已成立專案小組進行調查並積極緝凶。