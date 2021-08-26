坐落於伊朗西北部的爾米亞湖（Lake Urmia）曾是中東最大的鹹水湖，因為鹽分濃度極高，就算掉到湖中也不會下沉，只會在上面漂浮，與死海（Dead Sea）一樣都是國際著名旅遊景點。不過近年來由於過度開發、氣候變遷等因素，爾米亞湖面積一年比一年小，如今連一半都不到，乾涸的部分變成沙漠，未來恐面臨完全消失的慘況。

根據《CNN》報導，爾米亞湖在2、30年前曾是當地人氣觀光景點，遊客蜂擁而入，周圍餐廳和飯店林立，無奈受到過度開發和氣候變遷等影響，爾米亞湖正以飛快的速度消失，從1990年代的5400平方公里縮減到如今的2500平方公里，嚴重缺水也讓爾米亞湖鹽化、乾旱。

報導指出，爾米亞湖面積縮減，氣候因素只占30％，主因歸咎於過度開發，攔水壩的出現就是一個證明，因為攔水壩會使原本要流入湖中的水源大量減少，加上伊朗正面臨50年來最嚴重的乾旱，就算降雨也會快速蒸發，伊朗當局目前已暫停附近的水壩工程。

不過因為湖水面積持續縮小，湖水鹽分濃度高，導致爾米亞湖鹽化，不僅湖中微生物難以存活，湖泊成了一片暗紅色，就連附近農作物也難以灌溉，當地農夫普傑貝利（Kiomars Poujebeli）受訪時就表示，「鹹水的災難就快要使我們無法耕種了」。不少專家也表示，再這樣下去，爾米亞湖未來恐面臨完全消失的慘況。