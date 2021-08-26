南韓一間農場主人近日發現，自家飼養的公鴨明明有伴了，但牠卻愛上隔壁籠舍的母雞，經常追著對方求歡，甚至會霸王硬上弓，讓母雞非常困擾，無法專心孵蛋，讓主人看了又好氣又好笑，於是向電視節目組求助，順利讓公鴨回歸正宮懷抱。

韓國動物節目《SBS TV동물농장x애니멀봐》近日分享一段影片，一對老夫妻在農村經營小農場，飼養了雞與鴨等多種鳥禽，但奇怪的是，籠舍裡一隻公鴨Cheung dung，經常追著另一隻母雞跑，甚至會壓在對方的身上，起初主人以為牠在欺負母雞，因此會潑水阻止，但公鴨被嚇到跑開後，又會繼續追著母雞，主人才驚覺不對勁。

主人認為，公鴨可能愛上母雞了，甚至會跑到對方的巢裡，跟母雞依偎在一起，但這隻公鴨其實已有伴侶，只是因為母鴨個性較大剌剌，經常把自己搞到全身是泥巴，還不願洗澡，導致公鴨對牠興趣缺缺。而雞群中有一隻公雞，起初發現母雞被騷擾時，曾跳出來出面阻止，但由於牠的體型比公鴨小，打不贏只好「在一邊看」。

由於公鴨頻頻騷擾母雞，使對方無法順利孵蛋，因此農場主人便向節目單位求助，韓國土雞協會會長Moon Jung Jin表示，「公鴨覺得母雞是屬於牠的，由於母雞體型比牠小，所以公鴨認為自己能擁有對方」，之後飼主先替鴨群架設圍籬，讓兩物種分開生活，並將Cheung dung的伴侶清洗乾淨，由於公鴨無法再靠近母雞，才終於對對方死心，與母鴨繼續生活。