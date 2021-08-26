國外一名野生動物攝影師日前至克留格爾國家公園度假，拍攝日出時突然聽到附近傳出騷動，發現一隻飢餓的豹試圖捕食豪豬，看到豪豬全身是刺也不怕，不斷用腳掌拍打對方身上的尖刺，激戰1個半小時後，豹的腳掌被扎到狂流血，最終只能放棄。

根據《每日郵報》報導，57歲的野生動物攝影師蘭德曼（Mariette Landman），日前至克留格爾國家公園（Kruger National Park）度假，在附近的撒塔拉營地（Satara Campsite）拍攝日出時，聽到附近傳來一陣騷動，發現一隻豹不斷碰觸豪豬，似乎想捕食對方。

不過豪豬並非好惹的角色，牠的全身都是刺，讓豹非常苦惱，牠伸出腳掌試圖拔去豪豬身上的刺，反而被扎到流血，蘭德曼表示「我從未看過這種事情，牠們激戰了約90分鐘，豹被扎到腳掌很痛，期間休息3次，舔了舔爪子再繼續戰鬥」。

無奈豪豬的刺太多，豹根本無法獵捕對方，最終只能選擇放棄，雙方激戰1個半小時後便離開，蘭德曼驚呼「這個寶貴的畫面，一生只可能看到一次」。豹以投機取巧的狩獵方式聞名，有助於牠們適應各種環境，牠們飲食也非常多樣，會吃狒狒、野兔、囓齒動物、鳥類、蜥蜴及魚等，過去也有獵捕豪豬的案例。

而豪豬刺非常多，年幼的豹根本不是牠們的對手，獵捕經驗較多的年長豹，才會出現吃豪豬的行為，因為捕食豪豬時必須繞過獵物身上的刺，需要非常多的技巧。而在2019年，克留格爾國家公園也曾出現豹激戰豪豬的畫面，該豹較為聰明，當時牠不從上面長滿刺的部位攻擊，而是試圖咬豪豬的身體，但最終還是以失敗告終。