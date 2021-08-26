#23agosto #vercelli

Fora il muro e tenta di uccidere il vicino con il gas arrestato 63enne - https://t.co/SEFipyY1hT pic.twitter.com/ur4YV0UFlW — Blog Sicilia (@blogsicilia) August 23 2021

義大利皮埃蒙特（Piemonte）一名男子日前購物返家後，突然聞到濃濃的瓦斯味，在確定家中瓦斯管線正常無虞，他便仔細檢查毒氣來源，最終發現牆壁被人鑿出一個孔洞，屋外還有一個可疑的瓦斯桶，而桶身連接著的橡膠管正不斷朝屋內噴出瓦斯氣體，嚇得他緊急報警，警消人員獲報後對此也感到十分震驚。

綜合外媒報導，皮埃蒙特當地一名男子日前與63歲的鄰居吵架，沒想到外出購物返家後，突然聞到屋內有濃濃的瓦斯味，在確定廚房和鍋爐室都沒有瓦斯洩漏後，他決定檢查屋子外部，不久便發現牆壁上有一個孔洞被插入一截橡膠管，管子則連接著瓦斯桶，嚇得他緊急報警。

警方調查發現，屋主與隔壁一名63歲鄰居長年不合，這次吵架成了對方預謀殺人的導火線，老人趁著屋主外出之際，在他的牆上鑽了一個孔洞，並搬來一個瓦斯桶，試圖透過連接的橡膠管線，將瓦斯氣體注入屋中，讓對方因一氧化碳中毒而亡。

幸虧屋主機警，老人的惡行不久便東窗事發，23日接受法院審問時，老人對於自己的犯行直言不諱，最終被依殺人未遂罪名逮捕歸案。