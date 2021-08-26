埃及考古學家在本月25日宣布，他們在當地找到了一種前所未見的兩棲四腳鯨魚化石，生活在距今約4300萬年前，考古學家認為，這個重大的新發現將能夠幫助人們理解鯨魚從陸地轉向海洋生活的演化過程。

Our new paper documents a new ancient amphibious four-legged cetacean from Egypt which elucidates a transitional phase in early whale evolution!#Sallam_Lab #Egypt pic.twitter.com/VKLxppUx4R — Hesham Sallam (@heshamsallam) August 25 2021

根據《Live Science》報導，埃及考古學家在西部沙漠的法尤姆凹地（Fayum Depression）的始新世（Eocene）岩層中，發現一種距今約4300萬年前的兩棲四腳鯨魚化石，這個鯨魚屬於「原鯨科」（Protocetidae），體長約10英尺（3公尺）、重約600公斤，不過早已在演化過程中滅絕，因此這次考古是前所未見的新發現。

曼蘇拉大學脊椎動物古生物中心（MUVP）研究人員表示，這個新種類的鯨魚被以埃及神話中冥界之王命名，叫作「阿努比斯原鯨」（Phiomicetus Anubis），牠可以在陸地、水中生活，還擁有強大的下顎肌肉，能夠輕鬆地咬住獵物，包含鱷魚和小型哺乳類動物，可能是食物鏈中的頂級掠食者。

而阿努比斯原鯨的部分骨架化石，證明牠就是非洲已知最原始的原鯨，此外更神奇的是，這種原鯨的頭骨和阿努比斯極其相似，讓兩者除了名字外又有了其他的關聯性，研究生戈哈爾（Abdullah Gohar）則說：「我認為牠是當時大多數動物心目中的死神」。

考古學家也透露，雖然近代有越來越多的化石出土，但是非洲早期鯨魚的演化仍是個未解之謎，而這次的出土的新化石對於非洲和埃及的古生物學都是很重大的發現，有助於幫助人們釐清鯨魚從陸地轉向海洋生活的演化過程，以及埃及古鯨魚的來源與共存狀況。