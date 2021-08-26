許多人搬家或是搬貨物，最怕遇到沒有電梯的大樓，因為這樣就得靠人力慢慢將所有東西扛上樓，十分耗體力。不過大陸有一名貨運司機卻相當霸氣，抵達目的地發現大樓沒電梯，竟直接打電話叫來一台吊車，並將整輛貨車吊到高空中，他再從3樓的窗戶慢慢卸貨，讓路過的民眾看傻了眼。

根據大陸媒體的綜合報導，來自吉林省長春市的男子，在當地從事貨運司機的工作，事發當天他將貨物送往目的地時，發現大樓裡沒有電梯，但他又得將貨快速的搬到3樓的客戶手中，於是便突發奇想叫來了一輛大型吊車，將整台貨車吊至3樓的高空中，並將貨櫃門打開對準3樓的窗戶，他就能直接從3樓搬運卸貨。

而這個震撼的畫面也被路過的民眾拍了下來，還有人忍不住上前詢問貨車司機為什麼會叫來吊車，貨車司機則是一臉淡定的表示「搬貨上3樓太累了，所以才叫一台吊車」，讓所有人相當傻眼。

網友看到新聞後也忍不住留言「找一台吊車來也不便宜」、「有錢就是任性」、「這爺真是財大氣粗」、「有沒有這麼懶惰」、「這萬一貨車掉下來也是不得了，賠都賠不完」、「不想搬還當什麼貨車司機」、「3樓也還好吧」、「說不定這批貨重到不好搬」、「看起來好危險」、「如果是我看到也傻眼」、「這位司機有賺這麼多錢嗎？」引發網友熱烈討論。